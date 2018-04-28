Россияне смогут посмотреть Евровидение-2018 по Первому каналу

Москва, 28 апреля. Первый канал в течение трех дней будет вести трансляцию песенного конкурса Евровидение-2018 из Португалии. Об этом сообщает дирекция Общественных связей телеканала. Отмечается, что трансляция будет идти 8, 10 и 12 мая.

Как пишет «Газета Кемерова», представлять Россию на конкурсе в этом году будет Юлия Самойлова с песней I Won't Break. По данным Infox.ru, режиссером-постановщиком номера выступил Алексей Голубев.

Напомним, Самойлова должна была выступить на Евровидении 2017 года в Киеве, но Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.