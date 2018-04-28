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Ученые: Снижение крепости алкоголя увеличивает его потребление
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    Ученые: Снижение крепости алкоголя увеличивает его потребление

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    Ученые: Снижение крепости алкоголя увеличивает его потребление

    Лондон, 28 апреля. Британские ученые в ходе очередных исследований выяснили, что снижение крепости алкогольных напитков увеличивает их потребление.

    Светил ума давно интересовал этот феномен, как и вопрос о том, что надо придумывать различные меры, которые будут стимулировать жителей планеты если не совсем отказаться от алкоголя, то по максимуму снизить его потребление.

    И если со вторым вопросом правительства с разной степенью успешности справляются, то вот на первый вопрос ученые ее британского величества, казалось, нашли ответ, о чем и проинформировали общественность.

    Все дело в том, что среднестатистический гражданин, придя в питейное заведения, считает, что слабоалкогольные напитки менее вредны, чем те, в которых градус значительно больше. В итоге – пьет он их в гораздо больших количествах.

    В итоге, ученые пришли к выводу, что информация на этикетках на бутылках из-под спиртного должна побуждать людей не злоупотреблять количеством спиртного, но как это ни странно, она же подталкивает их пить больше.

    Автор: Константин Терехов
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