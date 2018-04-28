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Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов
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    Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов

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    Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов

    Вашингтон, 28 апреля. Житель США нашел редкую монету, стоимость которой оценивается в миллионы долларов. Отмечается, что речь идет о монете в пять долларов, которая была отчеканена в Сан-Франциско в 1854 году. Всего было выпущено 300 монет.

    Как пишет издание San Francisco Chronicle, до сегодняшнего дня считалось, что сохранились только три из этих монет.

    При этом нумизмат изначально считал ее поддельной. Однако позже он решил проверить подлинность находки. Экспертиза подтвердила, что монета является подлинной. Стоимость данной монеты оценили в миллионы долларов.

    Как ранее писала «Газета.ru», найдены монеты, свидетельствующие о татаро-монгольском нашествии. 

    Американец нашел редчайшую монету стоимостью в миллионы долларов

    Автор: Анна Иванова
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