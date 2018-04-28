Пожарный из «Зимней вишни» в Кемерово написал письмо из СИЗО

Кемерово, 28 апреля. Начальник пожарного звена Сергей Генин, обвиняемый в халатности при тушении пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», написал из СИЗО письмо и поблагодарил всех за поддержку. Выдержки из письма пожарного распространила пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС РФ.

Как отметил Генин, он никак не ожидал, что окажется в таком положении. Он уточнил, что «в жизни все так нестабильно». Начальник пожарного звена поблагодарил всех за поддержку и поддержку его близких. Генин также рассказал, что в СИЗО к нему отнеслись хорошо и поддержали морально. Он добавил, что в первое время в СИЗО было тяжелым, он не мог спать, а после ареста многое переосмыслил. При этом он выразил надежду, что в скором времени вернется домой и его оправдают.

Напомним, при пожаре в «Зимней вишне» погибли 64 человека, 79 граждан пострадали. По версии следствия, Генин при пожаре «проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время».