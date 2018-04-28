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28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО
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    28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

    Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО. Сирийская армия нанесла массированные артиллерийские удары по позициям боевиков. Южная Корея и КНДР готовы разработать и подписать мирный договор. Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии.
    8:30 28 Апреля 2018
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    Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

    28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

    В штаб-квартире Русского географического общества Владимир Путин провёл юбилейное, десятое заседание попечительского совета. Участники заседания подвели итоги работы организации за 2017 год и представили лучшие проекты текущего года. Президент России поручил создать Атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения медалей и почётных грамот Русского географического общества.

    Сирийская армия нанесла массированные артиллерийские удары по позициям боевиков

    28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

    Подразделения Вооруженных сил Сирии нанесли массированные артиллерийские удары по позициям позиции боевиков на юге Дамаска. В результате ожесточенных боев пять мирных жителей Дамаска пострадало под огнем террористов. Активная фаза операции правительственных сил по освобождению территорий анклава террористов в Ярмуке началась еще 19 апреля. Однако в районах плотной городской застройки наступление идет довольно медленными темпами. Боевики используют гражданское население как живой щит и обстреливая жилые кварталы.

    Южная Корея и КНДР готовы разработать и подписать мирный договор

    28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

    Южная Корея и КНДР намерены положить конец длившимся с 1950 года разногласиям, разработав и подписав мирный договор. Таков главный итог встречи между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. В итоговой декларации перечислен ряд шагов по деэскалации. В частности, встречи министров обороны, визит господина Муна в Пхеньян, прекращение взаимной пропагандистской активности, соединение железных дорог и решение вопроса разделенных семей.

    Олимпийская сборная России по хоккею обыграла команду Белоруссии

    28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

    Олимпийская сборная России по хоккею провела второй матч на Кубке «АЛРОСА» в Санкт-Петербурге. Соперником подопечных Олега Браташа была сборная Белоруссии. Команды не забросили шайб в основное время матча. А в овертайме победу российской команде принёс точный бросок Алексея Василевского. На 65-й минуте встречи ему ассистировал Денис Зернов.
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