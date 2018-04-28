28 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО

Владимир Путин провел заседание попечительского совета РГО В штаб-квартире Русского географического общества Владимир Путин провёл юбилейное, десятое заседание попечительского совета. Участники заседания подвели итоги работы организации за 2017 год и представили лучшие проекты текущего года. Президент России поручил создать Атлас мира, который бы не искажал «историческую и географическую правду» об истинных названиях тех или иных объектов. В рамках мероприятия состоялась церемония вручения медалей и почётных грамот Русского географического общества.

Сирийская армия нанесла массированные артиллерийские удары по позициям боевиков Подразделения Вооруженных сил Сирии нанесли массированные артиллерийские удары по позициям позиции боевиков на юге Дамаска. В результате ожесточенных боев пять мирных жителей Дамаска пострадало под огнем террористов. Активная фаза операции правительственных сил по освобождению территорий анклава террористов в Ярмуке началась еще 19 апреля. Однако в районах плотной городской застройки наступление идет довольно медленными темпами. Боевики используют гражданское население как живой щит и обстреливая жилые кварталы.

Южная Корея и КНДР готовы разработать и подписать мирный договор Южная Корея и КНДР намерены положить конец длившимся с 1950 года разногласиям, разработав и подписав мирный договор. Таков главный итог встречи между южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. В итоговой декларации перечислен ряд шагов по деэскалации. В частности, встречи министров обороны, визит господина Муна в Пхеньян, прекращение взаимной пропагандистской активности, соединение железных дорог и решение вопроса разделенных семей.