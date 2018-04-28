Российских водителей начнут штрафовать за остановку на желтой разметке «вафельница»

Москва, 28 апреля. С 28 апреля на перекрестках в России появятся отмеченные желтой разметкой зоны, за остановку в которых автолюбителей будут штрафовать на тысячу рублей. Об этом сообщает портал URA.ru.

Сегодня вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Теперь на перекрестках специальной разметкой в виде пересекающихся желтых линий будут обозначать зоны, в которых запрещена остановка автотранспорта. Разметка уже получила от автолюбителей неофициальное название «вафельница».

Также на дорогах появится новый знак «Участок перекрестка». Его будут устанавливать на расстоянии не более 30 метров от «вафельницы». За нарушение требований разметки или знака водителям грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

Разметка в виде «вафельницы» в тестовом режиме наносится в Москве с 2015 году. Постановление об изменениях в ПДД, которым новшество вводится на всей территории страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 20 октября 2017 года.