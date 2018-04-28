Меню
Общество
Российских водителей начнут штрафовать за остановку на желтой разметке «вафельница»
Технологии
Boeing заявил о трудностях с созданием нового самолета-заправщика для ВВС США
Следующая новость
Загрузка...

    Российских водителей начнут штрафовать за остановку на желтой разметке «вафельница»

    1137

    Российских водителей начнут штрафовать за остановку на желтой разметке «вафельница»

    Москва, 28 апреля. С 28 апреля на перекрестках в России появятся отмеченные желтой разметкой зоны, за остановку в которых автолюбителей будут штрафовать на тысячу рублей. Об этом сообщает портал URA.ru.

    Сегодня вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. Теперь на перекрестках специальной разметкой в виде пересекающихся желтых линий будут обозначать зоны, в которых запрещена остановка автотранспорта. Разметка уже получила от автолюбителей неофициальное название «вафельница».

    Также на дорогах появится новый знак «Участок перекрестка». Его будут устанавливать на расстоянии не более 30 метров от «вафельницы». За нарушение требований разметки или знака водителям грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.

    Разметка в виде «вафельницы» в тестовом режиме наносится в Москве с 2015 году. Постановление об изменениях в ПДД, которым новшество вводится на всей территории страны, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 20 октября 2017 года.

    Автор: Виктор Мальцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.