Большинство россиян довольны своей работой – ВЦИОМ

Москва, 28 апреля. Большинство россиян довольны своей работой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, 80% жителей России удовлетворены своей работой. В их числе и граждане, недовольные своим материальным положением (56%). При этом большинство россиян не хотят менять место работы (52%), передает РИА Новости.

О недовольстве своей нынешней трудовой деятельностью социологам рассказали 18% опрошенных, что, как отмечают специалисты, является самым низким результатом с 2004 года, когда аналогичный показатель составил 29%.

Те россияне, кто все же хотел бы найти другую работу, большинство объясняют свое желание низкой зарплатой (20%). Среди других причин – желание начать свое дело (7%), недовольство слишком напряженным трудом (6%), отсутствие надежд на продвижение по карьерной лестнице (5%), волнения по поводу маленькой пенсии (5%).

В целом, как отмечается в результатах опроса, оценка личной трудовой ситуации среди россиян улучшилась. Также специалисты отмечают, что высокий уровень трудовой мобильности России не свойственен.

Опрос ВЦИОМ проводился 25 и 26 апреля 2018 года. В нем приняли участие две тысячи граждан старше 18 лет. Специалисты интервьюировали респондентов по телефону. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее, как писало URA.RU, министерство экономического развития РФ сообщило о росте зарплат россиян за первые два месяца 2018 года. Значительнее всего оплата труда выросла у работников социальной сферы.