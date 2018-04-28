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Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной — ВЦИОМ
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    Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной — ВЦИОМ

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    Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной — ВЦИОМ

    Москва, 28 апреля. Популярность Дня труда в России снижается, все чаще россияне воспринимают 1 Мая как обычный выходной, предпочитая провести время с семьей или на дачном участке. Об этом говорят итоги исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

    По данным ВЦИОМ, в 1994 году 65% респондентов сообщали, что собираются отмечать 1 Мая. В 2010 году число желающих праздновать этот день составило 62% от опрошенных, а в 2018 году — 56% респондентов. Как отметили социологи, традиция отмечать Праздник весны и труда уходит в прошлое. Россияне теперь его воспринимают как обычный выходной, который можно провести в кругу семьи или на даче.

    Россияне начали воспринимать 1 Мая как обычный выходной — ВЦИОМ

    Автор: Анна Иванова
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