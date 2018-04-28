Украинскому борцу запретили приехать в Россию на чемпионат Европы

Киев, 28 апреля. Украинскому борцу греко-римского стиля, серебряному призеру Олимпийских игр 2016 года Жану Беленюку запретили приехать в Россию на чемпионат Европы.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

«На чемпионат Европы, к своему глубокому сожалению, мне ехать запретили за неделю до выезда», — написал он.

Беленюк не стал уточнять подробностей и рассказывать, как ему объяснили такое решение, однако подчеркнул, что боролся за право поехать на соревнования до конца. По мнению борца, в будущем политическая конъюнктура изменится, однако те спортсмены, которые молоды и сильны сегодня, уже не смогут проявить себя.

«В будущем все поменяется, и политическая конъюнктура в том числе, как это было неоднократно, но никто не вернет спортсменам их молодость и возможность, будучи молодым и сильным, проявить себя», — с сожалением отметил Беленюк.

Напомним, министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов в марте подписал указ, запрещающий украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, которые происходят на территории России. Затем, как сообщало URA.RU, исполнительный комитет Ассоциации спортивной борьбы Украины заявил, что борцы все же приедут на чемпионат Европы в России, однако министерство молодежи и спорта страны отказалось финансировать выступления атлетов.