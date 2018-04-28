Польский эксперт увидел главную угрозу для своей страны в России

Варшава, 28 апреля. Польский эксперт назвал Россию главной угрозой для Польши и призвал добиваться самодостаточности в оборонной сфере. Об этом сообщает портал Inosmi.

Издание приводит мнение профессора Университета имени Яна Кохановского в Кельцах, эксперта в сфере международной политики и безопасности Павла Сороки. По мнению профессора, в настоящее время основную угрозу для Польши представляет Россия.

«Сейчас основной угрозой для нашей страны выступает военный потенциал России. С этого направления могут также придти самые современные угрозы, то есть кибератаки», — заявил Сорока.

Наиболее важными, с точки зрения безопасности Польши, эксперт назвал Калининградскую область, где сконцентрированы значительные силы Балтийского флота и развернуты мобильные комплексы «Искандер», и Сувальский коридор. Последний находится между Калининградской областью и Белоруссией и, по мнению польского эксперта, станет основной целью для атаки в случае военного конфликта России с НАТО.

Сорока призвал развивать собственные возможности, добиваться самодостаточности в оборонной сфере и укреплять сотрудничество с НАТО, чтобы Североатлантический альянс стал активнее действовать на восточном фронте.