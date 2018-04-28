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Самый старый в мире паук умер в Австралии
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    Самый старый в мире паук умер в Австралии

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    Самый старый в мире паук умер в Австралии

    Канберра, 28 апреля. В Австралии на 44-м году жизни умерла самка самого старого паука в мире вида Giaus Villosus (паук-каменщик).

    Как сообщает «Газета.ru», статус долгожителя был присвоен пауку после смерти, и вряд ли кто-то их сородичей его перебьет. Умершая самка переплюнула прежний рекорд на 15 лет, до этого самым старым считался 28-летний тарантул из Мексики.

    Ученые благодаря самке-долгожительнице смогли в деталях изучить поведение и динамику популяции пауков данного конкретного вида.

    К слову, столь длительная продолжительность жизни данного вида паука определяется малоподвижным образом жизни, проживанием в диких кустарниках, а также замедленному обмену веществ, передает «ПолитЭксперт».
     

    Автор: Константин Терехов
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