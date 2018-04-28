Самый старый в мире паук умер в Австралии

Канберра, 28 апреля. В Австралии на 44-м году жизни умерла самка самого старого паука в мире вида Giaus Villosus (паук-каменщик).

Как сообщает «Газета.ru», статус долгожителя был присвоен пауку после смерти, и вряд ли кто-то их сородичей его перебьет. Умершая самка переплюнула прежний рекорд на 15 лет, до этого самым старым считался 28-летний тарантул из Мексики.

Ученые благодаря самке-долгожительнице смогли в деталях изучить поведение и динамику популяции пауков данного конкретного вида.

К слову, столь длительная продолжительность жизни данного вида паука определяется малоподвижным образом жизни, проживанием в диких кустарниках, а также замедленному обмену веществ, передает «ПолитЭксперт».

