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Украинские силовики обстреляли ЛНР и гранатометов и минометов
Россия
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    Украинские силовики обстреляли ЛНР и гранатометов и минометов

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    Украинские силовики обстреляли ЛНР и гранатометов и минометов

    Луганск, 28 апреля. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли позиции ЛНР. О этом рассказали в оборонном ведомстве Луганской народной республики.

    Отмечается, что обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка и Желобок. При этом украинские военные вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

    Напомним, 30 марта в Донбассе был введен режим «пасхального перемирия». Украинские силовики начали военные действия против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда Донбасс, после государственного переворота на Украине, провозгласил свою независимость.

    Украинские силовики обстреляли ЛНР и гранатометов и минометов

    Автор: Анна Иванова
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