Украинские силовики обстреляли ЛНР и гранатометов и минометов

Луганск, 28 апреля. Украинские силовики за сутки семь раз обстреляли позиции ЛНР. О этом рассказали в оборонном ведомстве Луганской народной республики.

Отмечается, что обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков городского типа Калиново, Фрунзе и Донецкий, сел Калиновка и Желобок. При этом украинские военные вели огонь из стрелкового оружия, гранатометов и минометов.

Напомним, 30 марта в Донбассе был введен режим «пасхального перемирия». Украинские силовики начали военные действия против ЛНР и ДНР в апреле 2014 года, когда Донбасс, после государственного переворота на Украине, провозгласил свою независимость.