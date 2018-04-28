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Австралия перебросит в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР
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    Австралия перебросит в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР

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    Австралия перебросит в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР

    Сидней, 28 апреля. Австралия направляет в Японию патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon для слежения за соблюдением КНДР режима санкций, введенных в отношении Северной Кореи Совбезом ООН.

    Об этом журналистам рассказал премьер-министр страны Малколм Тернбулл. По его словам, разведывательный самолет примет участие в слежении в регионе за соблюдением КНДР режима санкций. Он добавил, что речь идет об одном из элементов работы с партнерами по контролю за выполнением санкций.

    Самолет будет дислоцироваться на базе ВВС США Кадена на острове Окинава.

    Австралия перебросит в Японию самолет-разведчик для слежения за КНДР

    Автор: Анна Иванова
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