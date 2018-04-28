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Бывший президент Гватемалы скончался от сердечного приступа во время игры в гольф
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    Бывший президент Гватемалы скончался от сердечного приступа во время игры в гольф

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    Бывший президент Гватемалы скончался от сердечного приступа во время игры в гольф

    Москва, 28 апреля. Действующий мэр города Гватемалы и бывший президент республики Альваро Арсу скончался в субботу на 73 году жизни. Как передает CNN, мужчине стало плохо, когда он играл в гольф. Врачи диагностировали у политика сердечный приступ.

    Отмечается, что Арсу госпитализировали, но медики были бессильны. Напомним, Арсу был главой Гватемалы с 1996 по 2000 год.

    Его наградили премией мира ЮНЕСКО за усилия, положившие конец 36-летней гражданской войне. После окончания президентского срока он занял кресло мэра города Гватемалы и несколько раз переизбирался.

    Бывший президент Гватемалы скончался от сердечного приступа во время игры в гольф

    Автор: Анна Иванова
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