Бывший президент Гватемалы скончался от сердечного приступа во время игры в гольф

Москва, 28 апреля. Действующий мэр города Гватемалы и бывший президент республики Альваро Арсу скончался в субботу на 73 году жизни. Как передает CNN, мужчине стало плохо, когда он играл в гольф. Врачи диагностировали у политика сердечный приступ.

Отмечается, что Арсу госпитализировали, но медики были бессильны. Напомним, Арсу был главой Гватемалы с 1996 по 2000 год.

Его наградили премией мира ЮНЕСКО за усилия, положившие конец 36-летней гражданской войне. После окончания президентского срока он занял кресло мэра города Гватемалы и несколько раз переизбирался.