Госдеп настаивает на переговорах с РФ об авиасообщении

Вашингтон, 28 апреля. США настаивают на проведении с Россией переговоров по вопросу пересечения российского воздушного пространства пассажирскими и грузовыми самолетами из Соединенных Штатов. Об этом заявила помощник главы Госдепа по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх.

«Грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее», — цитирует Манишу Сингх телеканал RT.

Помощник госсекретаря отметила, что американские власти намерены провести переговоры с российской стороной уже в мае.

Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила, что у ее экипажей есть трудности с получением виз США.