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Госдеп настаивает на переговорах с РФ об авиасообщении
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    Госдеп настаивает на переговорах с РФ об авиасообщении

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    Госдеп настаивает на переговорах с РФ об авиасообщении

    Вашингтон, 28 апреля. США настаивают на проведении с Россией переговоров по вопросу пересечения российского воздушного пространства пассажирскими и грузовыми самолетами из Соединенных Штатов. Об этом заявила помощник главы Госдепа по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх.

    «Грузовые перевозчики знают, что это затруднение для них, и мы пытаемся разрешить его как можно быстрее», — цитирует Манишу Сингх телеканал RT.

    Помощник госсекретаря отметила, что американские власти намерены провести переговоры с российской стороной уже в мае.

    Напомним, ранее авиакомпания «Аэрофлот» подтвердила, что у ее экипажей есть трудности с получением виз США.

    Автор: Виктор Мальцев
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