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Госкомпании в России переведут на закупку топлива по рыночным ценам
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    Госкомпании в России переведут на закупку топлива по рыночным ценам

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    Госкомпании в России переведут на закупку топлива по рыночным ценам

    Москва, 28 апреля. До конца 2018 года естественные монополии, госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам. Как пишет газета «Известия», на данный момент фирмы, которые участвуют в конкурсах на поставку бензина и дизеля по государственному контракту, часто завышают цены.

    Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, это приводит к дополнительным тратам бюджета. Эксперты считают, что планы ФАС помогут сэкономить бюджету до 30 миллиардов рублей в год.

    Как ранее писала «Газета.ru», бюджет России с начала года исполнен с профицитом. 

    Госкомпании в России переведут на закупку топлива по рыночным ценам

    Автор: Анна Иванова
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