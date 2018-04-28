Госкомпании в России переведут на закупку топлива по рыночным ценам

Москва, 28 апреля. До конца 2018 года естественные монополии, госкомпании и ведомства переведут на закупку топлива по рыночным ценам. Как пишет газета «Известия», на данный момент фирмы, которые участвуют в конкурсах на поставку бензина и дизеля по государственному контракту, часто завышают цены.

Как отметил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин, это приводит к дополнительным тратам бюджета. Эксперты считают, что планы ФАС помогут сэкономить бюджету до 30 миллиардов рублей в год.

Как ранее писала «Газета.ru», бюджет России с начала года исполнен с профицитом.