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Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы Стефани Клиффорд к Трампу
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    Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы Стефани Клиффорд к Трампу

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    Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы Стефани Клиффорд к Трампу

    Вашингтон, 28 апреля. Суд приостановил рассмотрение иска звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) к президенту США Дональду Трампу до 27 июля. Об этом сообщает Reuters.

    Рассмотрение дела приостановлено, так как один из ответчиков по иску Клиффорд, личный адвокат Трампа Майкл Коэн фигурирует в другом расследовании.

    Напомним, Стефани Клиффорд подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором назвала недействительным заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Дональдом Трампом.

    Президент США заявил, что не платил Клиффорд за молчание о связи с ним 130 тысяч долларов, сообщила Газета.ru. Майкл Коэн заявил, что заплатил актрисе, но использовал собственные средства.

    Автор: Виктор Мальцев
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