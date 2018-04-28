Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы Стефани Клиффорд к Трампу

Вашингтон, 28 апреля. Суд приостановил рассмотрение иска звезды фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс (Стефани Клиффорд) к президенту США Дональду Трампу до 27 июля. Об этом сообщает Reuters.

Рассмотрение дела приостановлено, так как один из ответчиков по иску Клиффорд, личный адвокат Трампа Майкл Коэн фигурирует в другом расследовании.

Напомним, Стефани Клиффорд подала в Верховный суд Лос-Анджелеса иск, в котором назвала недействительным заключенное ею соглашение о неразглашении информации о связи с Дональдом Трампом.

Президент США заявил, что не платил Клиффорд за молчание о связи с ним 130 тысяч долларов, сообщила Газета.ru. Майкл Коэн заявил, что заплатил актрисе, но использовал собственные средства.