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Упавший с неба объект во время грозы в Британии попал на видео
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    Упавший с неба объект во время грозы в Британии попал на видео

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    Упавший с неба объект во время грозы в Британии попал на видео

    Бриджуотер (Британия), 28 апреля. Жительница Британии совершенно случайно, любуясь грозой, сняла на видео падающий с неба объект.

    Как сообщают «Известия», инцидент, если его так конечно можно назвать, имел место быть в городе Бриджуотер. Женщина, любясь не на шутку разбушевавшейся апрельской грозой, решила запечатлеть ее на камеру.

    Позже, просматривая видео, жительница Бриджуотер увидела, что в какой-то момент после очередного разряда молний, с неба на землю что-то упало. При этом непонятно какого размера.

    «Я никогда не встречала такой грозы, и совершенно точно никогда не видела, чтобы что-то падало на Землю», — поделилась впечатлениями с местными журналистами от произошедшего Меган Тейлор.

    Разошлись во мнениях и пользователи Интернета, оставляя комментарии под опубликовано на видеохостинге YouTube ролике.

    Автор: Константин Терехов
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