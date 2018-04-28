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ВВС Израиля нанесли удары по шести объектам ХАМАС
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    ВВС Израиля нанесли удары по шести объектам ХАМАС

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    ВВС Израиля атаковали позиции ХАМАС в секторе Газа

    Тель-Авив, 28 апреля. ВВС Израиля нанесли удары по шести целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на попытку группы палестинцев проникнуть на территорию страны. Об этом сообщает Infox.

    «Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

    Армия обороны Израиля уточняет, что удары были нанесены в ответ на «широкомасштабную попытку» проникновения на территорию страны.

    Напомним, ранее сообщалось, что Израиль атаковал позиции ХАМАС после того, как израильский военный патруль подвергся обстрелу на южной границе с сектором Газа.

    Автор: Виктор Мальцев
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