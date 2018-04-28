ВВС Израиля нанесли удары по шести объектам ХАМАС

Тель-Авив, 28 апреля. ВВС Израиля нанесли удары по шести целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на попытку группы палестинцев проникнуть на территорию страны. Об этом сообщает Infox.

«Наши силы атаковали шесть террористических целей, принадлежащих военно-морским силам ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля уточняет, что удары были нанесены в ответ на «широкомасштабную попытку» проникновения на территорию страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль атаковал позиции ХАМАС после того, как израильский военный патруль подвергся обстрелу на южной границе с сектором Газа.