КНДР и Южная Корея подпишут мирный договор до конца года

Сеул, 28 апреля. В ходе прошедшего накануне «корейского саммита» лидерами двух Корей была достигнута договоренность о подписании между странами мирного договора.

Впрочем, как сообщает ТАСС, точной даты подписания документа пока не определена, однако в любом случае этот исторический момент должен будет произойти в течение 2018 года.

Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося в пятницу разговора договорились, что оба государства будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова.

Как напоминает «Газета.ru», накануне лидеры двух Корей в рамках прошедшего саммита подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».