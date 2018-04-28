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КНДР и Южная Корея подпишут мирный договор до конца года
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    КНДР и Южная Корея подпишут мирный договор до конца года

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    КНДР и Южная Корея подпишут мирный договор до конца года

    Сеул, 28 апреля. В ходе прошедшего накануне «корейского саммита» лидерами двух Корей была достигнута договоренность о подписании между странами мирного договора.

    Впрочем, как сообщает ТАСС, точной даты подписания документа пока не определена, однако в любом случае этот исторический момент должен будет произойти в течение 2018 года.

    Кроме того, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин  в ходе состоявшегося в пятницу разговора договорились, что оба государства будут следовать общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова. 

    Как напоминает «Газета.ru», накануне лидеры двух Корей в рамках прошедшего саммита подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

    Автор: Константин Терехов
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