Американские F-35 оказались «родом» из России — СМИ

Вашингтон, 28 апреля. Американские бомбардировщики F-35 имеют российское происхождение, обладая общими чертами с советским Як-141.

Как сообщает РИА Новости, об этом написано в статье на портале Task and Purpose, эксперты которого считают, что создание стелс-самолета стало возможным благодаря падению «железного занавеса».

Автор публикации сообщает, что в далеком 1991 году Lockheed и ОКБ Яковлева подписали соглашение о сотрудничестве, в результате чего американцы якобы получили характеристики Як-141.

«Это была критически важная информация, которая помогла начать разработку двигателей — сердца современных F-35», — сообщается в статье на Task and Purpose.

При этом, автор публикации отмечает, что сравнивая два самолета нельзя считать, что F-35 является прямым наследником Як-141. К примеру, у самолетов разные аэродинамические профили и системы стабилизации.