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В Госдуме предложили украинским политикам изготовить сертификат о получении Крымского моста в Photoshop
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    В Госдуме предложили украинским политикам изготовить сертификат о получении Крымского моста в Photoshop

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    В Госдуме предложили украинским политикам изготовить сертификат о получении Крымского моста в Photoshop

    Москва, 28 апреля. В Госдуме посчитали «раздвоением мировоззрения» предложение депутата Верховной рады Украины отобрать у России Крымский мост в качестве контрибуции. Об этом сообщает RT.

    С предложением забрать у России в качестве контрибуции Крымский мост выступил лидер запрещенной в РФ экстремистской организации «Меджлис1 крымско-татарского народа», депутат Верховной рады Рефат Чубаров.

    Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек напомнил, что контрибуцию платят побежденные победителям, а Украина не наносила поражения России. По словам депутата, у Чубарова наблюдается «раздвоение мировоззрения».

    «У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своем мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю», — заявил Бальбек.

    Российский парламентарий отнес заявление украинского коллеги к разряду «тестов на психическое расстройство». Бальбек подчеркнул, что разговоры о контрибуции не имеют смысла, так как Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

    Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик посоветовал украинским политикам изготовить себе сертификат о получении Крымского моста в качестве контрибуции в Photoshop, так как от России они таких действий не дождутся.

    Напомним, Рефат Чубаров предложил отобрать у России в качестве контрибуции Крымский мост и передать его под управление специально созданного международного консорциума.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Виталий Малясев
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