Эксперты прокомментировали итоги встречи лидеров КНДР и Южной Кореи

Москва, 28 апреля. Эксперты прокомментировали итоги исторической встречи вождя Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина.

Напомним, что накануне лидеры двух Корей в рамках прошедшего саммита подписали «Пханмунджомскую декларацию о мире, процветании и объединении Корейского полуострова».

Как сообщает RT, по мнению старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока Российский академии наук Константина Асмолова, пока что речь идет исключительно о декларациях, тем более что есть и юридические препятствия для мира.

«Для Юга объединение означает поглощение Севера, ведь согласно третьей статье Конституции Южной Кореи ее территорией является весь полуостров, в то время как КНДР лишена государственности», — отметил эксперт.

Доцент СПбГУ Ирина Ланцова считает, что также очень важна реакция из-за океана на происходящее на Корейском полуострове, ведь не стоит забывать, что Вашингтон обладает рычагами давления на Сеул.

«В декларации говорится о необходимости проведения трехсторонних и четырехсторонних встреч. В первом случае подразумевается формат «две Кореи плюс США», во втором — тот же состав плюс Китай. Это уже шаг вперед», — резюмирует Ланцова.

Впрочем, эксперты сходятся в одном: в любом случае, будут ли воплощены на практике заявленные лидерами КНДР и Республики Корея планы, станет ясно в течение ближайших месяцев.