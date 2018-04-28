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Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта
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    Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта

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    Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта

    Вашингтон, 28 апреля. Обозреватель Bloomberg Илан Лейк в своей заметке назвал Россию страной второго сорта, и призвал исключить ее из международных организаций.

    Аналитик американского издания сравнивает нашу страну с термитом, который, как пишет Лейк «подтачивает и дискредитирует крупные и мелкие международные организации».

    Впрочем, это не все «эпитеты»: обозреватель высказал мысль, что страны Запада должны исключить Россию из «комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права».

    «Когда этого сделать не получается, нужно следить за влиянием России и ее участием в организациях […] Словом, к России нужно относиться как к члену международного сообщества второго сорта», — резюмирует работник СМИ.

    Автор: Константин Терехов
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