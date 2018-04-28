Обозреватель Bloomberg назвал Россию страной второго сорта

Вашингтон, 28 апреля. Обозреватель Bloomberg Илан Лейк в своей заметке назвал Россию страной второго сорта, и призвал исключить ее из международных организаций.

Аналитик американского издания сравнивает нашу страну с термитом, который, как пишет Лейк «подтачивает и дискредитирует крупные и мелкие международные организации».

Впрочем, это не все «эпитеты»: обозреватель высказал мысль, что страны Запада должны исключить Россию из «комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права».