Киев, 28 апреля. Известный канадский пианист украинского происхождения Любомир Мельник посетил Киев и ужаснулся. Об этом сообщают украинские СМИ.

Любомир Мельник выступил с концертами в Киеве, Львове, Тернополе и Виннице. Состояние украинской столицы ужаснуло пианиста.

«Я специально поехал в Киев. То, что там происходит — это ужас», — заявил Мельник.

Музыкант подчеркнул, что раньше Киев был обычным украинским городом, но теперь украинская столица «выглядит, как Китай». Мельник отмети, что любит украинский народ и не может мириться с тем, что он «так терпит и скитается».

Мельник также сообщил, что считает себя украинским пианистом и композитором, в котором живут украинские музыка, литература и язык.