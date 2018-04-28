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«Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Украины
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    «Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Украины

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    «Это ужас»: канадский пианист поделился впечатлениями от Украины

    Киев, 28 апреля. Известный канадский пианист украинского происхождения Любомир Мельник посетил Киев и ужаснулся. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Любомир Мельник выступил с концертами в Киеве, Львове, Тернополе и Виннице. Состояние украинской столицы ужаснуло пианиста.

    «Я специально поехал в Киев. То, что там происходит — это ужас», — заявил Мельник.

    Музыкант подчеркнул, что раньше Киев был обычным украинским городом, но теперь украинская столица «выглядит, как Китай». Мельник отмети, что любит украинский народ и не может мириться с тем, что он «так терпит и скитается».

    Мельник также сообщил, что считает себя украинским пианистом и композитором, в котором живут украинские музыка, литература и язык.

    Автор: Виталий Малясев
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