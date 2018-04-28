В США считают, что на закрытом в КНДР полигоне можно проводить ядерные испытания

Вашингтон, 28 апреля. В разведке Соединенных Штатов Америки полагают, что на закрытом полигоне Пхунгери в КНДР все еще можно проводить ядерные испытания.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на агентство Reuters, которое, в свою очередь ссылается на свои источники.

«Нет причин делать выводы, что полигон для испытаний Пхунгери больше не функционален, несмотря на то, что в зоне полигона наблюдаются незначительные геологические разрушения», — сообщает агентство.

«С помощью существующего мониторинга будет возможным понять, если полигон будет закрыт временно или постоянно», — цитирует агентство Reuters еще один свой информированный источник.

Напомним, что ранее поступила информация о том, что в результате одного из испытаний на полигоне произошло обрушение туннеля, вследствие чего он стал непригоден для использования.