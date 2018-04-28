Киевский министр привел «еще один аргумент» в пользу «европейского пути» Украины

Киев, 28 апреля. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал введение в Евросоюзе квот на европейское кино.

Как сообщает портал obozrevatel.ua, по словам чиновника, введение квот в теле-радио эфире является нормальной европейской практикой. Это есть не что иное, как аргумент в пользу так называемого «европейского пути».

«Евросоюз принял закон о введении квот для европейского кино даже на on-line сервисах. А мне все время говорили, что введение квот на защиту украинского культурного продукта — это, мол, не европейский путь», — написал вице-премьер в Twitter.

Согласно закону, онлайн-сервисы, которые работают на территории ЕС, должны будут на треть заполнить свои программы европейскими фильмами и сериалами. Окончательно принять закон рассчитывают в начале 2019-го года.

Напомним, что в июне 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон «О телевидении и радиовещании» и ввела квоты для продукции на украинском языке на радио.