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Киевский министр привел «еще один аргумент» в пользу «европейского пути» Украины
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    Киевский министр привел «еще один аргумент» в пользу «европейского пути» Украины

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    Киевский министр привел «еще один аргумент» в пользу «европейского пути» Украины

    Киев, 28 апреля. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал введение в Евросоюзе квот на европейское кино.

    Как сообщает портал obozrevatel.ua, по словам чиновника, введение квот в теле-радио эфире является нормальной европейской практикой. Это есть не что иное, как аргумент в пользу так называемого «европейского пути».

    «Евросоюз принял закон о введении квот для европейского кино даже на on-line сервисах. А мне все время говорили, что введение квот на защиту украинского культурного продукта — это, мол, не европейский путь», — написал вице-премьер в Twitter.

    Согласно закону, онлайн-сервисы, которые работают на территории ЕС, должны будут на треть заполнить свои программы европейскими фильмами и сериалами. Окончательно принять закон рассчитывают в начале 2019-го года. 

    Напомним, что в июне 2016 года Верховная Рада внесла изменения в закон «О телевидении и радиовещании» и ввела квоты для продукции на украинском языке на радио.

    Автор: Константин Терехов
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