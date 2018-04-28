В Сенате США предложили дать Трампу Нобелевскую премию мира

Вашингтон, 28 апреля. Американский сенатор, член Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что в случае урегулирования ситуации на Корейском полуострове президенту США Дональду Трампу нужно дать Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Дональд Трамп убедил КНДР, Китай, что он серьезен в отношении перемен. Мы еще не достигли этого, но если это случится, то президент Трамп заслуживает Нобелевской премии мира», — заявил Грэм.

Сенатор отметил, что Трампу удалось донести до Пхеньяна альтернативу стать «нормальной страной» или испытать последствия продолжения строительства ракет. По мнению Грэма, этого бы не случилось без действующего президента США.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На саммите была принята совместная декларация, согласно которой обе стороны заявили о намерении улучшать отношения, стремлении к мирному воссоединению и желании добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.