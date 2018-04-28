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Агутин прокомментировал свое внесение в базу украинского сайта «Миротворец»
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    Агутин прокомментировал свое внесение в базу украинского сайта «Миротворец»

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    Агутин прокомментировал свое внесение в базу украинского сайта «Миротворец»

    Москва, 28 апреля. Леонид Агутин заявил, что позиция внесших его в базу украинского сайта «Миротворец» не имеет ничего общего с мнение населения Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Я не знаю этих людей. Не думаю, что это мнение страны», — заявил Леонид Агутин.

    Музыкант отметил, что несколько раз посещал Украину уже после того, как отношения Киева и Москвы осложнились.

    Руководство ресурса «Миротворец» вносит в специальный список данные российских и украинских граждан, которых считает «изменниками родины». В частности, в базу данных сайта был внесен список посещавших Донецкую и Луганскую народные республики журналистов. Также «Миротворец» опубликовал данные российских музыкантов Юлии Самойловой, Кати Лель, Валерия Леонтьева, актера Михаила Боярского и других деятелей культуры.

    Автор: Виталий Малясев
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