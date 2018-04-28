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Землю в мае накроет магнитная буря второго уровня
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    Землю в мае накроет магнитная буря второго уровня

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    Землю в мае накроет магнитная буря второго уровня

    Москва, 28 апреля. В середине мая на Землю обрушится магнитная буря уровня G2 по пятибалльной шкале. О прогнозах астрономов сообщает РИА Новости.

    По данным издания, геомагнитная обстановка в следующем месяце в целом будет спокойной. Возмущения магнитосферы планеты ожидаются 7, 8 и 18 мая. Но 17 мая на Землю обрушится магнитная буря уровня G2 по пятибалльной шкале.

    Специалисты отмечают, что магнитные бури подобной силы могут оказывать небольшое воздействие на системы управления космических аппаратов и приводить к слабым флуктуациям в энергетических системах. Одним из наиболее заметных эффектов явления станет появление полярных сияний на широтах от 60 градусов и выше.

    Ранее Газета.ru со ссылкой на СМИ сообщила, что в текущем году на Землю могут обрушиться от 20 до 35 геомагнитных бурь. От двух до четырех бурь могут быть большими и очень большими.

    Автор: Виктор Мальцев
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