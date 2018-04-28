Москва, 28 апреля. США открыты для обсуждения вопроса об увеличении своего контингента в Польше. Об этом перед встречей с польским министром обороны Мариушем Блащаком заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«В НАТО мы принимаем войска в соответствии с потребностями в области обеспечения безопасности. Мы всегда открыты для таких обсуждений», — заявил Мэттис.

Таким образом глава американского военного ведомства ответил на вопрос о том, поддерживает ли он призывы польской стороны об увеличении контингента США на территории Польши.

Напомним, польские власти настаивают на увеличении численности американских военных в стране. Также Варшава активно вооружает собственную армию. Ранее сообщалось, что новейшую модификацию американской системы ПВО Patriot Польша получит одновременно с США.