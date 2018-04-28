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Российский БПЛА «Форпост» поступит в войска в 2019 году
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    Российский БПЛА «Форпост» поступит в войска в 2019 году

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    Российский БПЛА «Форпост» поступит в войска в 2019 году

    Москва, 28 апреля. Вооруженные силы России получат выпускаемый исключительно из отечественных деталей и на основе российских решений беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Форпост». Об этом со ссылкой на Минобороны сообщают «Известия».

    По данным издания, за основу нового БПЛА взят израильский дрон Searcher 2. Решение о начале его лицензионного выпуска в Екатеринбурге принималось, когда Минобороны возглавлял Анатолий Сердюков. Локализацией производства дрона с 2012 года занимались специалисты ОАО «РТИ Системы».

    Издание отмечает, что «Форпост» будут производить на основе российских решений и из отечественных деталей. Беспилотник начнет поступать в Вооруженные силы в 2019 году. Одними из первых дрон получат береговые войска Балтийского флота.

    Дрон предназначен для проведения разведки и корректировки артиллерийского огня. «Форпост» оборудован обычной и инфракрасной видеокамерами и способен нести мощную оптико-электронную аппаратуру. Дрон может находиться в воздухе до 17 часов, радиус его действия составляет 250 км.

    Автор: Виктор Мальцев
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