Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии

Москва, 28 апреля. Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться в Монголии. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают «Известия».

По данным издания, встреча может пройти в столице Монголии Улан-Баторе. Место выбрано потому, что Монголия сохраняет дружественные отношения с обеими сторонами.

Ранее Трамп дал понять, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в Швеции, Швейцарии и в трех местах в странах Азии, которые не стал называть. Глава Белого дома исключил возможность встречи в Пекине, Сеуле, Пхеньяне и в местечке на границе между Северной и Южной Кореями Пханмунджом.

Напомни, накануне стало известно, что президент США заявил о возможной встрече с лидером КНДР в течение ближайших недель.