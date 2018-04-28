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Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии
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    Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии

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    Трамп может встретиться с Ким Чен Ыном в Монголии

    Москва, 28 апреля. Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын могут встретиться в Монголии. Об этом со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщают «Известия».

    По данным издания, встреча может пройти в столице Монголии Улан-Баторе. Место выбрано потому, что Монголия сохраняет дружественные отношения с обеими сторонами.

    Ранее Трамп дал понять, что готов встретиться с Ким Чен Ыном в Швеции, Швейцарии и в трех местах в странах Азии, которые не стал называть. Глава Белого дома исключил возможность встречи в Пекине, Сеуле, Пхеньяне и в местечке на границе между Северной и Южной Кореями Пханмунджом.

    Напомни, накануне стало известно, что президент США заявил о возможной встрече с лидером КНДР в течение ближайших недель.

    Автор: Виктор Мальцев
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