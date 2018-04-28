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США готовы обсуждать с КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова
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    США готовы обсуждать с КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова

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    США готовы обсуждать с КНДР вывод своих войск с Корейского полуострова

    Вашингтон, 28 апреля. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США готовы обсуждать с КНДР и своими союзниками вывод войск с Корейского полуострова и призвал не пытаться предлагать предварительные условия. Об этом сообщает РИА Новости.

    «Это часть вопросов, которые мы будем обсуждать в ходе переговоров с нашими союзниками в первую очередь и, конечно, с Северной Кореей», — заявил глава американского военного ведомства.

    Мэттис также призвал не строить предположения и не пытаться предлагать предварительные условия.

    Напомним, накануне завершился межкорейский саммит, на котором главы КНДР и Республики Корея подписали декларацию по ключевым вопросам мира на Корейском полуострове, сообщает Газета.ru.

    Стороны договорились добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, улучшать отношения и стремиться к мирному воссоединению.

    Автор: Виктор Мальцев
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