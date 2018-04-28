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«Ноги коротки грозить моей стране»: россияне ответили генсеку НАТО, собравшемуся «дожать» РФ
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    «Ноги коротки грозить моей стране»: россияне ответили генсеку НАТО, собравшемуся «дожать» РФ

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    «Ноги коротки грозить моей стране»: россияне ответили генсеку НАТО, собравшемуся «дожать» РФ

    Москва, 28 апреля. Россияне ответили Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, заявившему накануне о необходимости «дожать Россию». Слова главы альянса вызвали у пользователей Сети возмущение.

    «Ноги коротки грозить моей стране», — написал один из них в Twitter.

    Генсеку  НАТО также напомнили о судьбе «дожимателей» России былых времен.

    «Многие хотели Россию дожать, да не успевали потом убежать», — отмечает Виктор.

    Еще один пользователь объясняет слова Столтенберга «грезами о реванше».

    Ранее Генсек НАТО призвал «дожать Россию». Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
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