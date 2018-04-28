«Ноги коротки грозить моей стране»: россияне ответили генсеку НАТО, собравшемуся «дожать» РФ

Москва, 28 апреля. Россияне ответили Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, заявившему накануне о необходимости «дожать Россию». Слова главы альянса вызвали у пользователей Сети возмущение.

«Ноги коротки грозить моей стране», — написал один из них в Twitter.

Генсеку НАТО также напомнили о судьбе «дожимателей» России былых времен.

Сколько вас таких «дожимальщиков» полегло по всей Европе? Дожималка не выросла..????

Генсек НАТО: мы должны «дожать» Россиюhttps://t.co/Gk5g8HNSfD — Комароцкий???????? (@SIBIR38) April 27, 2018

«Многие хотели Россию дожать, да не успевали потом убежать», — отмечает Виктор.

Многие хотели Россию дожать,да не успевали потом убежать. — viktors (@viktors91315513) April 27, 2018

Еще один пользователь объясняет слова Столтенберга «грезами о реванше».

Очередной дожимальщик России грезит о реванше. ЛОЛ. Генсек НАТО: мы должны «дожать» Россию https://t.co/OBlXAlJREC с помощью @gazetaru — Mr Alexey (@Mr_Aleksey) April 27, 2018

Ранее Генсек НАТО призвал «дожать Россию». Об этом писала Газета.ru.