Ученые сохраняли жизнь извлеченного из тела свиньи мозга в течение 36 часов

Вашингтон, 28 апреля. Ученые из Йельского университета (США) сумели в течение 36 часов искусственно поддерживать жизнь мозга свиньи вне тела.

Ученые провели эксперимент, входе которого подключили мозг забитой на скотобойне свиньи к системе BrainEx. Система снабжала мозг насыщенной кислородом кровью и поддерживала его жизнь вне тела более суток, сообщает «Ридус».

Ученые отметили, что вместе с богатой кислородом кровью в мозг поступали противовоспалительные вещества и транквилизаторы, которые позволили ему не приходить в сознание и защитили от сенсорной депривации. По мнению авторов эксперимента, в будущем их работа позволит сохранять отдельно от тела и мозг человека, прогнозирует «ФедералПресс».

Напомним, ранее Газета.ru сообщила об успешном исследовании российских биохимиков. Ученые исследовали возможность биологических сенсоров на основе флуоресцентных белков измерять биохимические параметры в живом организме.