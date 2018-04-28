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Ученые сохраняли жизнь извлеченного из тела свиньи мозга в течение 36 часов
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    Ученые сохраняли жизнь извлеченного из тела свиньи мозга в течение 36 часов

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    Ученые сохраняли жизнь извлеченного из тела свиньи мозга в течение 36 часов

    Вашингтон, 28 апреля. Ученые из Йельского университета (США) сумели в течение 36 часов искусственно поддерживать жизнь мозга свиньи вне тела.

    Ученые провели эксперимент, входе которого подключили мозг забитой на скотобойне свиньи к системе BrainEx. Система снабжала мозг насыщенной кислородом кровью и поддерживала его жизнь вне тела более суток, сообщает «Ридус».

    Ученые отметили, что вместе с богатой кислородом кровью в мозг поступали противовоспалительные вещества и транквилизаторы, которые позволили ему не приходить в сознание и защитили от сенсорной депривации. По мнению авторов эксперимента, в будущем их работа позволит сохранять отдельно от тела и мозг человека, прогнозирует «ФедералПресс».

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила об успешном исследовании российских биохимиков. Ученые исследовали возможность биологических сенсоров на основе флуоресцентных белков измерять биохимические параметры в живом организме.

    Автор: Виктор Мальцев
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