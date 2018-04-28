Эксперт сравнил политическую карту Украины с лоскутным одеялом

Киев, 28 апреля. Украинский эксперт заявил, что современная политическая карта Украины не делится на привычные макрорегионы, а напоминает лоскутное одеяло. Об этом сообщает портал «Полит эксперт».

Руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал об итогах последних социологических опросов. Они показали, что в плане электоральных настроений Украина больше не делится на привычные макрорегионы: Запад, Центр, Север и Юго-Восток. Эксперт подчеркнул, что теперь ситуация может «кардинально меняться» даже в соседних областях страны.