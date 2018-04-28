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Эксперт сравнил политическую карту Украины с лоскутным одеялом
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    Эксперт сравнил политическую карту Украины с лоскутным одеялом

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    Эксперт сравнил политическую карту Украины с лоскутным одеялом

    Киев, 28 апреля. Украинский эксперт заявил, что современная политическая карта Украины не делится на привычные макрорегионы, а напоминает лоскутное одеяло. Об этом сообщает портал «Полит эксперт».

    Руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев рассказал об итогах последних социологических опросов. Они показали, что в плане электоральных настроений Украина больше не делится на привычные макрорегионы: Запад, Центр, Север и Юго-Восток. Эксперт подчеркнул, что теперь ситуация может «кардинально меняться» даже в соседних областях страны.

    «Такие моменты показывают, что политическая карта, карта электоральных настроений сегодня напоминает лоскутное одеяло. И прогнозировать на год вперед, как будут развиваться события, предельно непросто, и я бы на себя такую смелость не взял», — заявил Золоторев.

    Автор: Виталий Малясев
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