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Мужчина подавился салом и умер у станции метро в Киеве
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    Мужчина подавился салом и умер у станции метро в Киеве

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    Мужчина подавился салом и умер у станции метро в Киеве

    Киев, 28 апреля. Мужчина подавился крупным куском сала и умер в районе станции метро «Черниговская». Об инциденте сообщили местные СМИ.

    Отмечается, что погибшему на вид было около 50 лет. По свидетельствам очевидцев, скорую пострадавшему вызвала продавщица «Бистро». Спустя несколько минут прибыли медики. Но их усилия оказались тщетными. Сотрудники полиции и судмедэксперты устанавливают обстоятельства происшествия.

    Ранее Газета.ru сообщала о гибели человека в результате взрыва автомобиля в Киеве. Взрыв произошел на улице Юрия Драгоманова. Издание сообщает, что в результате инцидента еще один человек получил ранения.

    Автор: Сергей Свазовский
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