Киев, 28 апреля. Экс-премьер Украины, глава «Народного фронта» Арсений Яценюк считает, что россияне могут устроить «ловушку» при голосовании за резолюцию о вводе в Донбасс миротворцев в Совбезе ООН. Об этом сообщают украинские СМИ.

Яценюк назвал неплохой идею о введении в Донбасс миротворцев, но выразил опасение, что мандат миротворческой миссии будет направлен на заморозку конфликта.

«Гарантию даю, что россияне поставят ловушку при голосовании за резолюцию Совбеза ООН по миротворцам», — заявил Яценюк.

Экс-премьер Украины считает, что Россия будет пытаться включить в мандат миротворческой миссии «свою интерпретацию минских соглашений».

Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Россия заинтересована в скорейшем преодолении политического кризиса в стране и выполнении Минских соглашений. Однако РФ не является субъектом этих договоренностей, о чем регулярно забывают на Западе и Украине.