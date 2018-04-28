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Украина
Яценюк предупредил Украину о «российской ловушке» на голосовании за резолюцию о миротворцах в СБ ООН
Политика
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    Яценюк предупредил Украину о «российской ловушке» на голосовании за резолюцию о миротворцах в СБ ООН

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    Яценюк предупредил Украину о «российской ловушке» на голосовании за резолюцию о миротворцах в СБ ООН

    Киев, 28 апреля. Экс-премьер Украины, глава «Народного фронта» Арсений Яценюк считает, что россияне могут устроить «ловушку» при голосовании за резолюцию о вводе в Донбасс миротворцев в Совбезе ООН. Об этом сообщают украинские СМИ.

    Яценюк назвал неплохой идею о введении в Донбасс миротворцев, но выразил опасение, что мандат миротворческой миссии будет направлен на заморозку конфликта.

    «Гарантию даю, что россияне поставят ловушку при голосовании за резолюцию Совбеза ООН по миротворцам», — заявил Яценюк.

    Экс-премьер Украины считает, что Россия будет пытаться включить в мандат миротворческой миссии «свою интерпретацию минских соглашений».

    Напомним, Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины. Россия заинтересована в скорейшем преодолении политического кризиса в стране и выполнении Минских соглашений. Однако РФ не является субъектом этих договоренностей, о чем регулярно забывают на Западе и Украине.

    Автор: Виталий Малясев
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