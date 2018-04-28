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Видео спасенного в Калининграде тюлененка растрогало россиян
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    Видео спасенного в Калининграде тюлененка растрогало россиян

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    Видео спасенного в Калининграде тюлененка растрогало россиян

    Калининград, 28 апреля. Видеозапись, на которой запечатлен спасенный в Калининграде детеныш тюленя, вызвала у россиян живой отклик в Сети.

    Пользователи Всемирной паутины искренне порадовались спасению раненого зверя, атакованного неким крупным хищником.

    По записи очевидно, что пациент идет на поправку. В комментариях к ролику пользователи отмечают, что тюлененок очень мил. Животное хвалят и за проявленную волю к жизни. Нашлись теплые слова и для спасителей тюлененка.

    «Хорошо, что нашлись неравнодушные люди и его выходили»,  — пишет один из пользователей, слова которого цитирует Ridus

    Ранее Газета.ru сообщала о спасении поляка, семь месяцев дрейфовавшего в компании кота в водах Индийского океана. Оба путешественника были крайне истощены, однако их жизни оказались вне опасности. Мужчина длительное время питался лапшой и дарами моря.

    Автор: Сергей Свазовский
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