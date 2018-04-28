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Бибилов пригласил Медведева на 10-летие независимости Южной Осетии
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    Бибилов пригласил Медведева на 10-летие независимости Южной Осетии

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    Бибилов пригласил Медведева на 10-летие независимости Южной Осетии

    Москва, 28 апреля. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева посетить республику 26 августа в рамках празднования десятой годовщины независимости.

    В интервью «Известиям» Бибилов сообщил, что пригласил премьера Дмитрия Медведева, который в 2008 году подписал указ о признании суверенитета Южной Осетии. Ранее Бибилов с той же целью пригласил президента РФ Владимира Путина.

    От также добавил, что непременно позовет министра обороны России Сергея Шойгу, «который в 2008-м руководил МЧС России — ведомством, предотвратившим гуманитарную катастрофу, назревавшую в стране».

    Бибилов пригласил Медведева на 10-летие независимости Южной Осетии

    В конце прошлого года, как сообщала «Газета.ру», Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России и объединиться с Северной Осетией. По его словам, исторической несправедливостью является то, что один народ разделен.

    Автор: Олеся Волкова
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