Москва, 28 апреля. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов сообщил, что пригласил российского премьер-министра Дмитрия Медведева посетить республику 26 августа в рамках празднования десятой годовщины независимости.

В интервью «Известиям» Бибилов сообщил, что пригласил премьера Дмитрия Медведева, который в 2008 году подписал указ о признании суверенитета Южной Осетии. Ранее Бибилов с той же целью пригласил президента РФ Владимира Путина.

От также добавил, что непременно позовет министра обороны России Сергея Шойгу, «который в 2008-м руководил МЧС России — ведомством, предотвратившим гуманитарную катастрофу, назревавшую в стране».

В конце прошлого года, как сообщала «Газета.ру», Бибилов заявил, что республика должна быть в составе России и объединиться с Северной Осетией. По его словам, исторической несправедливостью является то, что один народ разделен.