Меню
Политика
«Бывшая супердержава просит помощи»: эксперты предсказали США технический дефолт
Технологии
Ученые сохраняли жизнь извлеченного из тела свиньи мозга в течение 36 часов
Следующая новость
Загрузка...

    «Бывшая супердержава просит помощи»: эксперты предсказали США технический дефолт

    120

    США близки к техническому дефолту — эксперты

    Вашингтон, 28 апреля. Соединенные Штаты оказались на грани технического дефолта по своим обязательствам. К такому выводу пришли специалисты National interest на основе данных Бюджетного управления Конгресса США.

    По мнению экспертов издания, наиболее вероятным путем выхода из ситуации для Вашингтона может стать реструктуризация государственного долга перед Китаем и Японией. Однако такой шаг неизбежно приведет к негативным последствиям политического характера.

    «Их действия будут восприняты (и внутри страны, и в Китае, и во всем мире), как потеря лица: бывшая экономическая супердержава просит помощи, чтобы обслужить свой долг», — передает ФБА «Экономика сегодня».

    Ранее стало известно, что государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил отметку в $21 трлн. Об этом писала Газета.ru.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.