«Бывшая супердержава просит помощи»: эксперты предсказали США технический дефолт

Вашингтон, 28 апреля. Соединенные Штаты оказались на грани технического дефолта по своим обязательствам. К такому выводу пришли специалисты National interest на основе данных Бюджетного управления Конгресса США.

По мнению экспертов издания, наиболее вероятным путем выхода из ситуации для Вашингтона может стать реструктуризация государственного долга перед Китаем и Японией. Однако такой шаг неизбежно приведет к негативным последствиям политического характера.

«Их действия будут восприняты (и внутри страны, и в Китае, и во всем мире), как потеря лица: бывшая экономическая супердержава просит помощи, чтобы обслужить свой долг», — передает ФБА «Экономика сегодня».

Ранее стало известно, что государственный долг Соединенных Штатов Америки впервые превысил отметку в $21 трлн. Об этом писала Газета.ru.