Норвежские СМИ призвали Запад прислушаться к Лаврову и Путину

Москва, 28 апреля. Норвежское издание Steigan опубликовало статью, в которой обращает внимание на слова главы МИД Сергея Лаврова о намерении России постараться урегулировать ситуацию с Западом. СМИ призывает западных лидеров прислушаться к словам российских политиков.

Steigan призывает Запад прислушаться к словам президента России Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Как напоминают журналисты, Лавров ранее «в большом и интересном интервью» заявил, что «ни военные, ни президент Путин, ни президент Трамп не допустят военного конфликта». Автор Пол Стейган предположил, что это «самое важное заявление года».

Журналист подчеркнул, что западные политики и пресса настолько «демонизировали Россию», что уже не в состоянии услышать слова ни Сергея Лаврова, ни даже Владимира Путина.

«Это глупо», — коротко оценил такие действия западных политиков норвежец.

Он напомнил про «чрезвычайно опасную ситуацию», которая весной сложилась в Сирии. Глава российского генштаба Валерий Герасимов заявил, что РФ готова сбивать все ракеты, выпущенные по Сирии.

Журналист также подметил, как на провокационную ситуацию в Думе отреагировал министр обороны США Джим Мэттис. Он ограничился словами, что «доказательства все еще ищут», а главное в этом вопросе — не дать ситуации выйти из-под контроля. При этом автор иронизирует, что военный, получивший прозвище Бешеный Пес, был «наименее безумен» по сравнению с политиками.

Помимо этого журналист напомнил о заявлении российского президента во время ежегодного послания Федеральному Собранию, когда Путин рассказал об уникальных российских военных разработках. Норвежец подчеркивает, что российский лидер подал сигнал, что любой удар по России не останется безответным.

Автор выразил мнение, что, судя по действиям Терезы Мэй, Бориса Джонсона и Эммануэля Макрона, «политики не заметили этот сигнал». Зато, как заверил Пол Стейган, посыл приняли к сведению американские генералы.