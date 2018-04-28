Российские регионы будут спасать супругов от развода в примирительных комнатах

Москва, 28 апреля. В загсах Алтайского края в скором времени появятся примирительные комнаты, которые призваны помогать парам в трудной ситуации справиться с семейным кризисом. Эксперты оценили возможности спасти отношения пар, решившихся на развод.

Согласно статистике, в минувшем году число заключенных браков выросло на 6,5% по сравнению с предыдущем годом. Однако каждый второй брак распадается: в прошлом году на тысячу браков приходился 571 развод.

Как сообщают «Известия», региональные власти задумались о мерах, которые помогли бы снизить число разводов. В частности, два года назад Госсовет Татарстана предлагал увеличить «время на размышление» с момента подачи заявления до получения свидетельства о разводе с одного месяца до трех. Помимо этого власти пытались усложнить процедуру развода.

Следующим шагом стало внедрение примирительных комнат, в которых работают психологи-медиаторы. Цель их работы — сделать так, чтобы пара еще раз трезво оценила свое решение. С начала 2017 года такие помещения появились в Московской и Новгородской областях, Пермском крае, а также в Казани, Белгороде и Великом Новгороде. В скором времени этот опыт собирается перенять Алтайский край, Воронежская область и Башкирия.

Начальник управления семейной политики министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики Башкортостан Анна Таболина отметила, что в регионах, которые реализуют программу примирительных процедур, удается сохранить порядка 70% браков.

Скептики же сходятся во мнении, что беседовать с парами нужно не перед разводом, а еще до свадьбы.

Психолог Павел Волженков выразил мнение, что большинство пар расходятся не по причине эмоциональных конфликтов или различий в характерах, а из-за сугубо экономических причин.