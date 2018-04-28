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Подготовительные работы по прокладке «Северного потока-2» вскоре начнутся в Финляндии
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    Подготовительные работы по прокладке «Северного потока-2» вскоре начнутся в Финляндии

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    Подготовительные работы по прокладке «Северного потока-2» вскоре начнутся в Финляндии

    Хельсинки, 28 апреля. Подготовительные работы по прокладке газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Финляндии начнутся в ближайшее время. О этом сообщает ТАСС.

    Отмечается, что на первом этапе для выравнивания дна будет выполнена укладка каменной наброски. В частности, будут удалены 87 боеприпасов, оставшихся со времен войны. Эту стадию планируется завершить к середине июня.

    «Надзорные инстанции будут следить за тем, чтобы все шаги реализовывались согласно условиям выданного разрешения ",  — цитирует ТАСС заявление Nord Stream 2.

    ТАСС напоминает, что газопровод «Северный поток-2» планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

    Ранее Газета.ru анонсировала сложные переговоры Ангелы Меркель с Дональдом Трампом. Среди наиболее значимых вопросов издание называет и строительство «Северного потока-2».

    Автор: Сергей Сваззовский
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