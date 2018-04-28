Эксперты разошлись в оценках идеи вернуть курилки в российских аэропортах

Москва, 28 апреля. Думский комитет по транспорту одобрил идею о возвращении курилок в аэропорты, несмотря на все протесты Минздрава. Эксперты и россияне разошлись в оценках данного решения.

Депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Боярский внес в нижнюю палату законопроект, возвращающий в аэропорты курительные комнаты, в ноябре 2017 года. Он исключил аэровокзалы из списка объектов, где нельзя курить. По словам депутата, его инициатива направлена на защиту людей от табачного дыма, поскольку запрет на курение в аэропортах нарушается и в итоге страдают те, у кого нет этой вредной привычки.

Замгендиректора аэропорта «Шереметьево» Дмитрий Кайгородов предлагал обратить внимание на опыт Франции, где действует аналогичный закон, который запрещает курить в общественных местах, однако зона курения в аэропорту общественным местом не признается, сообщают «Известия».

Исполнительный директор Движения за права курильщиков, президент Российского сигарного союза Андрей Лоскутов выразил мнение, что принимаемые Минздравом меры против курения неправильны. По его мнению, курение — это социально-экономическая проблема и «чем лучше будет жизнь, тем меньше будут курить».

Курить на территории аэропортов в России запретили 1 июня 2013 года. Через два года ВЦИОМ спросил, что думают авиапассажиры по этому поводу. И около половины заявили, что действующий закон нарушается. Кроме того, подавляющее большинство (84%) выступили за создание в аэропортах курительных комнат.

Издание отмечает, что по состоянию на 2015 год Россия входила в первую пятерку государств по распространенности табакокурения. Из-за употребления табака в мире ежегодно умирает более 7 млн человек.