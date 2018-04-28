Специалисты назвали причины крушения самолета с футболистами «Шапекоэнсе»

Богота, 28 апреля. Специалисты следственного комитета Бразилии назвали причины катастрофы самолета, на борту которого находились футболисты бразильской футбольной команды «Шапекоэнсе». Об этом сообщает ТАСС.

Из доклада следует, что причиной трагедии стала нехватка топлива. Кроме того, экипаж воздушного судна не отреагировал должным образом на сообщение о дефиците горючего. Вместо посадки в ближайшем аэропорту самолет продолжил следование в колумбийский Медельин.

Авиалайнер потерпел крушение на территории Колумбии. В катастрофе уцелели шесть человек, трое из которых — футболисты «Шапекоэнсе».

Один из выживших, Жаксон Фолман, накануне принял участие в благотворительном матче и забил гол протезом, — пишет Газета.ru.