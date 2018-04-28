В Совфеде предложили продвигать продукцию, производимую заключенными, в интернете

Москва, 28 апреля. В Совете Федерации предлагают создать единый интернет-ресурс о продукции, производимой заключенными. Об этом говорится в письме, которое глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов направил президенту Торгово-промышленной палаты России.

Сенатор предлагает размещать на подобном ресурсе информацию о производимой в учреждениях ФСИН продукции и товарах, а также обсуждать условия сотрудничества таких учреждений с предпринимателями.

Как сообщил Кутепов «Парламентской газете», уже есть успешный опыт сотрудничества между производствами колоний и предпринимателями. По его словам, к примеру, в Алтайском крае в 2017 году заключено более 150 договоров с оборотом 140 млн рублей.

Как заметил Кутепов, региональные предприниматели выступают за такое сотрудничество и считают, что данное направление нужно развивать и особое внимание уделять рекламе и продвижению продукции, производимой заключенными.