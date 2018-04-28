«Дожать Россию»: генсек НАТО рассказал о стратегии в отношении Москвы

Брюссель, 28 апреля. Главы МИД стран НАТО на заседании в Брюсселе подтвердили готовность проводить в отношении РФ прежнюю политику: сильное сдерживание и содержательный диалог, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы подтвердили приверженность нашей политике двойного подхода, сочетающей сильное сдерживание и содержательный диалог», — заявил Столтенберг журналистам.

При этом он отметил, что НАТО необходимо быстро реагировать на появляющиеся вызовы и демонстрировать свое единство. В качестве примера Столтенберг привел «дело Скрипаля».

Как сообщает «Газета.ру», Столтенберг также заявил в рамках саммита, что страны должны противодействовать «гибридной деятельности» России.

«Мы все должны дожать [Россию]», — призвал Столтенберг страны НАТО.

Глава альянса заявил, что в НАТО «видят» вмешательство РФ в демократические политические процессы во многих странах.