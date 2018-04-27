Радикалы в Киеве избили главу Союза православных братств Украины
Киев, 27 апреля. Радикалы избили главу Союза православных братств Украины Валентина Лукьянчика. Об этом сообщил Союз православных граждан России.
Уточняется, что инцидент имел место 26 апреля.
«В Киеве, в подъезде своего дома нацистами жестоко избит железными ломиками Валентин Борисович Лукьяник, председатель Союза православных братств Украины, известный врач-реаниматолог, регулярно проводивший массовые крестные ходы в поддержку единства Русской православной церкви», — отмечается в сообщении.
Известно также, что прибывшие на место преступления полицейские позволили радикалам свободно уйти, даже не пытаясь задержать участников избиения.
Накануне RT сообщала о блокаде Киево-Печерской лавры группой радикалов.